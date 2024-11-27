ВСУ убили двух человек ударом тактическими ракетами по Курской области

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СК: два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами по Курской области

Два человека погибли в результате удара тактическими ракетами по Курской области 23 ноября. По данным правоохранителей, приграничный регион атаковали 3 ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

Дело возбуждено в отношении украинских военных, причастных к обстрелу гражданских в Фатежском районе. Расследование ведется по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

По данным Следственного комитета, 23 ноября украинские силы атаковали местный населенный пункт Большое Жирово, в котором находилось мирное население. В результате обстрела тремя тактическими ракетами погибли два человека.

Для ракетного удара боевики ВСУ использовали дистанционные средства огневого поражения.

Следователи установят всех причастных к обстрелу Фатежского района и привлекут их к ответственности по закону, сообщает пресс-служба.