Минобороны РФ: потери ВСУ с начала вторжения под Курском достигли 945 человек

Российские военнослужащие продолжают защищать Курскую область после вторжения киевского режима в регион, потери Вооруженных сил Украины на этом направлении уже составили до 945 бойцов и 102 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За последние сутки ВСУ на курском направлении потеряли 280 военных и 27 единиц спецтехники, в число которых вошли 4 танка и 5 бронетранспортеров.

Бойцы Вооруженных сил России продолжают операцию по ликвидации формирований киевского режима под Курском. Противник несет серьезные потери.

По данным на 9 августа, ВСУ потеряли не только большое количество людей, но и 12 военных автомобилей, 2 самоходные огнестрельные установки ЗРК «Бук М1», три орудия полевой артиллерии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Киев бросил все свои силы на вторжение в Курскую область. По его мнению, как только ВС РФ ликвидируют оставшихся в регионе представителей ВСУ, Украине нечего будет противопоставить России.