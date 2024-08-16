ВСУ разбомбили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области
Baza: ВСУ разбомбили мост в Курской области из РСЗО HIMARS
Фото - © Telegram-канал Baza
Украинские войска разрушили мост через реку Сейм, который находится в Глушковском районе Курской области, сообщает Baza.
Объект инфраструктуры уничтожен частично, но проехать по нему не получится. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
Украинские солдаты также атакуют мост в селе Званное Курской области.
Ранее солдат ВС РФ сжег БМП-1 под носом у шести бойцов ВСУ. Его могут представить к госнаграде.