Военкор Коц: ВСУ ведут огонь по селам Курской области из РСЗО на пикапах

Украинская армия продолжает обстреливать Курскую область. При этом бойцы ведут огонь из «легких Градов» — РСЗО на пикапах, рассказал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале .

В подтверждение своих слов корреспондент опубликовал видео, снятое с дрона. Два пикапа с РСЗО ведут обстрел в Курской области. По словам Коца, у противника целый парк таких «Градов».

С помощью маневренной техники ВСУ наносят неизбирательные удары по жилым селам. Однако на опубликованных кадрах видно, как дрон-ланцет поражает один из пикапов.

«Но дроноводы-ланцетчики наказывают кустарей», — заключил Коц.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что считает провальной атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, решения за киевские власти принимают в Вашингтоне, но накануне выборов в США конфликт будет поставлен на паузу.