ВСУ обстреливают села в Курской области из «легких Градов» на базе пикапов
Фото - © Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинская армия продолжает обстреливать Курскую область. При этом бойцы ведут огонь из «легких Градов» — РСЗО на пикапах, рассказал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
В подтверждение своих слов корреспондент опубликовал видео, снятое с дрона. Два пикапа с РСЗО ведут обстрел в Курской области. По словам Коца, у противника целый парк таких «Градов».
С помощью маневренной техники ВСУ наносят неизбирательные удары по жилым селам. Однако на опубликованных кадрах видно, как дрон-ланцет поражает один из пикапов.
«Но дроноводы-ланцетчики наказывают кустарей», — заключил Коц.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что считает провальной атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, решения за киевские власти принимают в Вашингтоне, но накануне выборов в США конфликт будет поставлен на паузу.