ВСУ потеряли пути снабжения: взорвана переправа через реку Оскол под Харьковом

сегодня в 10:46

ВКС РФ взорвали переправу в Харьковской области и лишили ВСУ путей снабжения

Российские войска взорвали переправу через реку Оскол, которая находится рядом с населенным пунктом Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ювелирную по точности работу проделала авиация ВКС России. Слаженная работа экипажей поможет лишить ВСУ последних путей снабжения.

На опубликованной оборонным ведомством видеозаписи видно, как боеприпас попадает в переправу. Происходит мощный взрыв.

Ранее украинские дроны-камикадзе пытались подорвать железнодорожный мост в Брянской области. Однако операторы беспилотников промахнулись и не попали по инфраструктурному объекту.