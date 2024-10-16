ВСУ потеряли до 710 военнослужащих на донецком направлении СВО
Фото - © Wikipedia.org, Mil.gov.ua, CC BY 4.0
Украинская армия потеряла до 710 военнослужащих во время боев в Донецкой Народной Республике. Также ВСУ лишились двух пикапов и американской гаубицы М777, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ отразили семь контратак противника на донецком направлении. Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
Российские бойцы нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово, Ильинка, Дылеевка, Константиновка, Иванополье и Елизаветовка.
Ранее ВС РФ освободили деревню Викторовка в Курской области — это последний восточный населенный пункт, который держали попавшие в котел бойцы ВСУ. Вскоре почти 2 тысячи боевиков могут попасть в полное окружение в районе Погребков и Любимовки.