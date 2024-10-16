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ВСУ потеряли до 710 военнослужащих на донецком направлении СВО

Украинская армия потеряла до 710 военнослужащих во время боев в Донецкой Народной Республике. Также ВСУ лишились двух пикапов и американской гаубицы М777, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ отразили семь контратак противника на донецком направлении. Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

Российские бойцы нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово, Ильинка, Дылеевка, Константиновка, Иванополье и Елизаветовка.

Ранее ВС РФ освободили деревню Викторовка в Курской области — это последний восточный населенный пункт, который держали попавшие в котел бойцы ВСУ. Вскоре почти 2 тысячи боевиков могут попасть в полное окружение в районе Погребков и Любимовки.