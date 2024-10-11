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ВСУ потеряли более 300 солдат на курском направлении за сутки

ВС РФ за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков, которые вторглись на территорию Курской области, а также 13 единиц вражеской бронетехники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Российские войска поразили живую силу и технику ВСУ возле 19 населенных пунктов региона. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили пять атак противника.

Также ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской области. В том числе удары были нанесены по резервам противника.

Всего за время боевых действий на курском направлении было уничтожено 21 900 военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно, что за сутки около 1 500 бойцов ВСУ попали в окружение российскими военными в районе курского села Ольговка. ВС РФ продолжают вытеснять противника с российских территорий.