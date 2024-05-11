ВСУ обстреляли овощной магазин в поселке Дубовое Белгородской области

сегодня в 10:19

Овощной магазин в поселке Дубовое полностью разрушен в результате ночной атаки украинской армии на Белгородскую область, сообщает РЕН ТВ .

В результате прилета овощи разлетелись на десятки метров. Рядом магазином расположена остановка общественного транспорта.

Также разрушения получили близлежащие дома и укрытие. На улицах разбросаны разбитые стекла, деревянные балки и москитные сетки.

Прошедшей ночью в трех областях России сбили 16 беспилотников самолетного типа и 21 реактивный снаряд РСЗО RM-70 Vampire ВСУ. Над территорией Белгородской области средства ПВО ликвидировали 21 реактивный снаряд и 9 БПЛА киевских боевиков.