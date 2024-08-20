Российские военнослужащие продолжают отражать попытки киевского режима проникнуть вглубь регионов страны. Подразделения группировки войск «Север» при поддержке с воздуха пресекли проникновение противника в пять населенных пунктов Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВСУ пытались проникнуть в населенные пункты Борки, Коренево, Кремяное и Русская Канапелька, но не смогли. В результате грамотных действий российской армии противник потерял более 60 человек, в том числе с ранеными боевиками.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также западнее Богдановки», — сообщили в Минобороны.

Всего с начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 4130 человек, а также лишилась большого количества техники — 58 танков, 27 боевых машин пехоты и 50 бронетранспортеров. Российские военные делают все возможное, чтобы полностью ликвидировать присутствие ВСУ на территории страны.