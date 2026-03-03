сегодня в 18:37

ВСУ нанесли удар по дорожной технике в Брянской области

В Суземском районе Брянской области ВСУ нанесли удар по дорожной технике. Повреждения получил специализированный грузовой автомобиль, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Украинская армия нанесла удар по технике с помощью FPV-дронов. Инцидент произошел в поселке Суземка.

В результате атаки пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее грузовой автомобиль, перевозивший продукты, сгорел после удара беспилотника ВСУ по Брянской области. Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок Витемля Погарского района. Он совершил намеренный удар по грузовику марки «Газель».

