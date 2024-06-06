ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Борисовском районе Белгородской области
Украинская армия дважды атаковала территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. ВСУ с дрона сбросили взрывные устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, один грузовой автомобиль загорелся в результате происшествия, а второй получил серьезные повреждения. Предварительно, пострадавших нет.
Гладков уточнил, что оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Минобороны РФ.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в городе Старый Оскол Белгородской области.