Встала дикая пробка: сцепившиеся зеркалами автобусы перекрыли съезд на МКАД

сегодня в 09:16

Огромная пробка встала у съезда на МКАД из-за двух столкнувшихся автобусов

Два автобуса столкнулись в Библиотечном проезде в Москве и перекрыли съезд на МКАД. Транспортные средства во время разворота задели друг друга зеркалами, сообщает « МК: срочные новости ».

По предварительной информации, в результате ДТП один человек получил травмы.

На месте аварии у станции метро «Ховрино» встало движение транспорта. На опубликованной видеозаписи видно, что люди вышли из транспортных средств и идут вдоль пробки пешком.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Они выясняют причины столкновения.