Вся семья: муж, жена и дочь разбились при крушении Ан-24 в Амурской области
Элитный хабаровский фитнес-тренер Сергей Шиян, его супруга Наталья и их полуторагодовалая дочь Ева находились на борту самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, сообщает Mash.
Сергей окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Последние несколько лет он проводил персональные тренировки в фитнес-клубе «Скай». Мужчина помогал клиентам в коррекции фигуры.
Наталья окончила Тихоокеанский государственный университет. Она биотехнолог. В последние годы работала на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.
В день трагедии супруги вместе с дочкой, предположительно, летели в отпуск. Они направлялись домой к Наталье в Тынду.
Утром 24 июля при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. При осмотре с воздуха выживших не было обнаружено. Спасатели проведут наземный осмотр.
Ранее был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. Правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.