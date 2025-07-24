Вся семья: муж, жена и дочь разбились при крушении Ан-24 в Амурской области

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Семья из трех человек летела на Ан-24, разбившемся в Амурской области

Элитный хабаровский фитнес-тренер Сергей Шиян, его супруга Наталья и их полуторагодовалая дочь Ева находились на борту самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, сообщает Mash .

Сергей окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Последние несколько лет он проводил персональные тренировки в фитнес-клубе «Скай». Мужчина помогал клиентам в коррекции фигуры.

Наталья окончила Тихоокеанский государственный университет. Она биотехнолог. В последние годы работала на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

В день трагедии супруги вместе с дочкой, предположительно, летели в отпуск. Они направлялись домой к Наталье в Тынду.

Утром 24 июля при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. При осмотре с воздуха выживших не было обнаружено. Спасатели проведут наземный осмотр.

Ранее был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. Правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.