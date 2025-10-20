Вся была в крови: маньяк напал на девушку в Тюмени после отказа познакомиться

В Тюмени мужчина напал на девушку после отказа познакомиться

19 октября на улице Фармана Салманова в Тюмени мужчина подошел к девушке, чтобы познакомиться, а когда та отказала, то жестоко избил ее. На окровавленную пострадавшую наткнулись прохожие, сообщает 72.RU .

На записи с камер запечатлено, как мужчина шел по улице и разговаривал со случайными прохожими. Когда мимо него прошла девушка, он пошел за ней.

Спустя время один из прохожих услышал крики — девушка звала на помощь. Тюменец подбежал к ней и обнаружил, что она вся в крови.

«Руки, лицо, пуховик в крови. И не просто какие-то капельки», — вспомнил очевидец.

Другие прохожие вызвали на место полицию. По словам пострадавшей, мужчина пожелал с ней познакомиться. Услышав отказ, он рассвирепел и жестоко избил девушку.

Пострадавшую госпитализировали. Полиция проводит проверку и ищет нападавшего.

Ранее в Ижевске группа пьяных людей избила женщину-инвалида и украла у нее сумку. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.