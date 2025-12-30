«Всем стоять! Я генерал-адмирал полиции»: курьезный случай в кафе Новосибирска

В ночь на 30 декабря в одном из кафе на фудкорте ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске сработала сигнализация. Группа быстрого реагирования обнаружила под столом мужчину с густой бородой, который встретил их весьма необычным заявлением, сообщает NGS.RU .

«Всем стоять! Я генерал-адмирал полиции!» — крикнул мужчина, назвав себя несуществующим званием.

Гвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции. Оказалось, что 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения зашел в туалет заведения, где пригрелся и уснул. Проснулся «генерал-адмирал» среди ночи и стал искать выход из помещения.

Ранее жительницу Мурманска Ксению не пропустили на таможне в турецком аэропорту, потому что она зажала загранпаспорт между губ, когда наклонялась за упавшей вещью. Таможенники посчитали, что россиянка «осквернила государственный символ».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.