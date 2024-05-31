Всех пассажиров неисправного поезда метро в Москве вывели на станцию

сегодня в 23:08

Столичный метрополитен после инцидента работает в обычном режиме

Столичный метрополитен после инцидента на «красной ветке» работает в обычном режиме, всех людей вывели, сообщает пресс-служба московского дептранса.

Всех пассажиров из поезда, в котором произошло задымление, сотрудники метрополитена вывели на станцию. Им ничего не угрожает.

«Прилагаем все усилия над скорейшим восстановлением и вводом в график движения на участке Сокольнической линии», — сказано в сообщении.

Службы метрополитена и города работают в плановом режиме. На станциях «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» дежурят сотрудники метро, добавили в пресс-службе.