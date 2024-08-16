Российские солдаты с боем выгнали ВСУ из села Снагость, которое находится в Кореневском районе Курской области, сообщает Mash .

В отбитом населенном пункте идет зачистка.

Кроме того, в Сумской области Украины переполнены больницы. Туда привозят много раненых и трупов солдат ВСУ.

В районе села Сафоновка в Курской области бойцами 810-й отдельной гвардейской бригады ВС РФ ликвидирована бронированная группа противника. Колонна врага попала в засаду, после чего была полностью уничтожена.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что США и другие страны Запада причастны к нападению ВСУ на Курскую область. Без них Киев не решился бы на атаку российской территории.