ВС РФ выбили украинских солдат из села Снагость в Курской области
Mash: российские войска выбили ВСУ из села Снагость в Курской области
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Российские солдаты с боем выгнали ВСУ из села Снагость, которое находится в Кореневском районе Курской области, сообщает Mash.
В отбитом населенном пункте идет зачистка.
Кроме того, в Сумской области Украины переполнены больницы. Туда привозят много раненых и трупов солдат ВСУ.
В районе села Сафоновка в Курской области бойцами 810-й отдельной гвардейской бригады ВС РФ ликвидирована бронированная группа противника. Колонна врага попала в засаду, после чего была полностью уничтожена.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что США и другие страны Запада причастны к нападению ВСУ на Курскую область. Без них Киев не решился бы на атаку российской территории.