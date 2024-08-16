ВС РФ в населенном пункте Сенное Сумской области уничтожили ЗРК IRIS-T ВСУ

сегодня в 23:06

Минобороны: ВС РФ в Сумской области уничтожили личный состав ВСУ и ЗРК IRIS-T

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что в населенном пункте Сенне Сумской области обнаружили зенитно-ракетный комплекс немецкого производства IRIS-T и ликвидировали его.

Вместе с западным IRIS-T, который уничтожили ударом ОТРК «Искандер-М», российские бойцы ликвидировали и личный состав ВСУ, который обслуживал боевую машину комплекса. Момент выполнения боевой задачи попал на видео.

На опубликованном Минобороны видео видно, как оператор ОТРК «Искандер-М» берет в прицел вражеский объект и наносит точный удар. После взрыва над местом, где стоял ЗРК IRIS-T, поднимается столб дыма.

Российские военнослужащие продолжают вести специальную военную операцию на Украине и отважно защищают родную землю в Курской области от вторжения противника.