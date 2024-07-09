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ВС РФ уничтожили 4 установки РСЗО HIMARS, которые ВСУ готовили для атаки на Крым

В течение суток ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате уничтожены 4 пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, ликвидированы до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Также удар был нанесен по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. Его цели достигнуты.

Ранее в Сети опубликовали кадры уничтожения пусковых установок РСЗО производства США М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS. «Искандер» ВС РФ нанес ракетный удар по месту замаскированных позиций установок.