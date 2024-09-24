ВС РФ штурмуют фортецию в Угледаре, которую удерживали около 2 тыс бойцов ВСУ

Российские войска зашли в Угледар и штурмуют фортецию, которую удерживала украинская группа численностью до 2 тыс. бойцов, сообщает Mash .

23 сентября и в ночь на 24 сентября часть военных противника стала выходить из города. По бойцам ВСУ работала российская артиллерия. Вскоре ВС РФ взяли опорный пункт, который располагался к западу от Угледара, для противника был перерезан путь на Курахово.

Военные блогеры пишут, что у ВСУ десятки убитых и раненых. Многие солдаты противника сдаются в плен.

Сейчас бои с ВСУ ведутся на востоке и юге Угледара. Российские войска работают по украинцам из бронетехники и РСЗО при поддержке авиации. Небольшие штурмгруппы зашли в восточную часть города, бьют по огневым точкам противника, расположенным в застройках.

Также удары из «Солнцепеков» наносятся по отступающим частям украинской армии и пунктам эвакуации ВСУ на севере города.