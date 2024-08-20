ВС РФ разгромили скопление ВСУ и освободили важный логистический узел в ДНР

Вооруженные силы России за последние сутки разгромили крупную группировку войск ВСУ, а также освободили населенный пункт Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Успешно выполнили боевую задачу подразделения группировки войск «Центр». Именно их силами и слаженными действиями удалось нанести ВСУ значительный урон и освободить Новгородское.

Потери киевского режима оцениваются в более 585 боевиков. Также у Вооруженных сил Украины на донецком направлении больше нет трех танков, двух автомобилей, а также американских 155-мм гаубиц М777.

Российские военные успешно выполняют поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Украина с каждым днем все больше и больше теряет личный состав, спецтехнику, предоставленную ей западными странами.