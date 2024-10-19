ВС РФ повредили объекты энергетики и инфраструктуры в Сумской области

сегодня в 09:43

Российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами и беспилотниками «Герань» по территории Сумской области. Некоторые цели удалось поразить, сообщила в своем Telegram-канале Сумская областная военная администрация.

Российским войскам удалось повредить объекты инфраструктуры и энергетики Сумской области.

Также компания «Сумыоблэнерго» сообщила, что в 08:57 в Сумской области ввели графики аварийных отключений света.

Ранее сообщалось, что российская войска периодически наносят удары по объектам энергетики Украины. Так, в промежуток с 28 сентября по 4 октября их атаковали 29 раз. Удары наносились групповые.