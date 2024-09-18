ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине

сегодня в 14:39

Российская армия поразила объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали функционирование военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ ударили по аэродромной инфраструктуре, цеху сборки БПЛА, а также по скоплению солдат и военной техники ВСУ. Все это произошло в 138 районах Украины.

Цели были поражены с помощью беспилотников, оперативно-тактической авиации, ракетных войск. Также средства ПВО ликвидировали13 реактивных снарядов HIMARS и 66 БПЛА.

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 31 724 дрона, 646 самолетов, 18 163 танка и других боевых бронемашин, 283 вертолета, 579 ЗРК, 26 175 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее украинские войска атаковали Россию с помощью более 50 беспилотников. Дроны были ликвидированы средствами ПВО.