сегодня в 16:43

Орудие противника заметила отечественная разведка. Оно было спрятано под маскировочной сетью в лесопосадке на курском направлении.

Удар по вражескому миномету противника нанесли артиллеристы группировки войск «Север». Объект был поражен.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сказал, что спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке в Курской области. Однако ВСУ не оставили попыток прорваться.