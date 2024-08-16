ВС РФ массированно обстреляли Сумщину, откуда ВСУ идут на Курскую область

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко заявил, что российские войска нанесли массированный удар по Сумской области Украины, сообщается на сайте издания .

По Сумской области ударили бомбами, беспилотниками и ракетами. Обозреватель Шлепченко утверждает, что по этому украинскому региону нанесен удар, ставший сильнейшим с начала спецоперации.

Атаку объяснили не только возмездием за Курскую область, но и ударом по скоплению украинских войск на Сумщине, откуда они хотят продвигаться вглубь российской территории.

Ранее также поступала информация об одном из сильнейших ударов ВС РФ по Киевской области. Канал инсайдеров INSIDER-T со ссылкой на украинские источники утверждал, что Киев атаковали минимум 50 российских беспилотников. Из-за «прилетов» по энергетической инфраструктуре город оставался без света.