ВС РФ ликвидировали украинцев, расстрелявших мирных жителей в Курской области

Мотострелки из 44-го армейского корпуса увидели, как бойцы ВСУ расстреляли гражданских в Курской области, которые эвакуировались в сторону российских позиций. Они атаковали и ликвидировали противника, сообщает ТАСС .

Как отметил командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт, когда бойцы сами видят, как противник расстреливает мирных жителей, тогда у них «кровь закипает, и личный состав выдвигался на те точки, откуда они (ВСУ — ред.) открывали огонь».

По его словам, в ходе одного из таких столкновении российский военных ликвидировал двоих бойцов противника в рукопашной.

Ранее житель Курской области ползком спасался от солдата ВСУ, который в упор расстреливал его автомобиль. Это произошло на остановке автобуса. Человек спасся чудом.