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Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево

В 04:40 во вторник введены ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту Шереметьево, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что это сделали для обеспечения безопасности полетов лайнеров.

По его словам, аналогичные ограничения действуют и в московской воздушной гавани Внуково.

Также ранее план «Ковер» ввели в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всего сбили свыше 60 БПЛА. Вызовы о БПЛА поступали из разных мест области.