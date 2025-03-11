Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево
В 04:40 во вторник введены ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту Шереметьево, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Он пояснил, что это сделали для обеспечения безопасности полетов лайнеров.
По его словам, аналогичные ограничения действуют и в московской воздушной гавани Внуково.
Также ранее план «Ковер» ввели в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всего сбили свыше 60 БПЛА. Вызовы о БПЛА поступали из разных мест области.