Врачи во Владивостоке спасли упавшего с седьмого этажа ребенка
Во Владивостоке двухлетний ребенок упас с седьмого этажа и выжил
Во Владивостоке двухлетний ребенок упас с седьмого этажа и выжил, благодаря усилиям врачей, пишет РИА Новости.
После происшествия бригада скорой помощи отвезла ребенка в больницу.
«В течении трех дней совместными усилиями врачей — реаниматологов, травматологов и нейрохирургов состояние ребенка стабилизировали», — говорится в сообщении Владивостокской клинической больницы № 2.
Малыша уже перевели из палаты интенсивной терапии ортопедо-травматологическое отделение, уточняется в сообщении.
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