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Врачи во Владивостоке спасли упавшего с седьмого этажа ребенка

Во Владивостоке двухлетний ребенок упас с седьмого этажа и выжил
Происшествия

Во Владивостоке двухлетний ребенок упас с седьмого этажа и выжил, благодаря усилиям врачей, пишет РИА Новости.

После происшествия бригада скорой помощи отвезла ребенка в больницу.

«В течении трех дней совместными усилиями врачей — реаниматологов, травматологов и нейрохирургов состояние ребенка стабилизировали», — говорится в сообщении Владивостокской клинической больницы № 2.

Малыша уже перевели из палаты интенсивной терапии ортопедо-травматологическое отделение, уточняется в сообщении.

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