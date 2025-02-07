Врачи Подмосковья спасли мужчину с ножевым ранением легкого

В Долгопрудненскую больницу поступил 34-летний мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки. Проведенное обследование выявило сильное внутренне кровотечение, воздух и жидкость в грудной клетке, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Состояние пациента было жизнеугрожающим и требовало немедленного хирургического вмешательства. Из-за глубокого ранения была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови. Понадобилось вскрытие грудной клетки. В ходе операции мы удалили излившуюся кровь, ушили кровоточащие сосуды, восстановили объем крови в организме пациента, установили дренажи в плевральную полость. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Легкое, сжатое воздухом и кровью в плевральной полости, расправилось», — рассказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

В настоящее время пациент выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к обычной жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.