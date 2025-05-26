Врач предупредил, что в Свердловской области выросло число случаев укусов гадюк

Он подчеркнул, что гадюки наиболее активны в теплое время года, начиная с весны и заканчивая осенью. Опасность этих змей заключается не только в токсичности их яда, но и в риске занесения инфекции в рану.

При укусе крайне важно сохранять спокойствие, обеспечить неподвижность места укуса и незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Согласно статистике 2024 года, каждый пятый пациент, обратившийся в областной центр отравлений, пострадал от укуса змеи.

Министерство здравоохранения предостерегло от попыток самолечения при укусах змей, так как прижигание раны, отсасывание яда или наложение жгута могут привести к ухудшению состояния. Рекомендуется уложить пострадавшего, зафиксировать пораженную область, обеспечить ему обильное питье и дать анальгетик до прибытия бригады скорой помощи или доставки в медицинское учреждение.