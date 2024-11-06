Врач пояснил, почему москвичка погибла после ожога от тепловой пушки

В среду появилась информация о трагической смерти москвички, которая пострадала из-за ожога от тепловой пушкой. Девушка не желала проходить лечение и употребляла спиртные напитки, сообщает «Вечерняя Москва».

События начали разворачиваться в середине октября. Девушка жила со своим молодым человеком в гараже в Даниловском районе Москвы, так как у них не хватало средств на собственное жилье. С наступлением холодов влюбленные приобрели тепловую пушку.

Однажды, когда девушка расслаблялась с алкоголем в гараже, ее бойфренд ненадолго ушел в магазин за продуктами. Тем временем она уснула и случайно опустила ногу в тепловую пушку. Когда молодой человек вернулся, то обнаружил, что нога возлюбленной покрылась волдырями. Он разбудил девушку и пошел в аптеку за мазью, однако на следующее утро состояние ухудшилось. Пара вызвала скорую помощь.

Врачи, осмотрев пострадавшую, рекомендовали госпитализацию, но она отказалась. При получении амбулаторного лечения девушка продолжала злоупотреблять алкоголем. 3 ноября она начала кричать от сильной боли. Ее молодой человек вновь вызвал медицинскую бригаду, и пациентку экстренно доставили в реанимацию. К сожалению, вскоре она скончалась в больнице, так как ее организм не справился с одновременными последствиями ожога и алкогольного отравления.

Травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновой объяснил, что тяжелые ожоги, которые характеризуются появлением пузырей на коже, не рекомендуется лечить самостоятельно. Он отметил, что применение стандартных мазей в таких ситуациях не будет эффективным.

«Сначала надо дать человеку обезболивающее, потом промыть обожженную кожу холодной водой, так как энергия, которая возникает при ожоге, остается в тканях. Даже если мы уберем источник тепла, энергия останется и ткани продолжат „вариться“. Если от воды начнется какое-то заражение, его потом будут лечить в больнице антибиотиками», — заключил эксперт.