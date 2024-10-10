Возмутительный случай: в Индии мужчина ударил палкой россиянку и украл телефон
Фото - © Unsplash.com
Путешественница из России Нина Н. пострадала от нападения местного жителя в Индии во время поездки в поезде. Мужчина ударил россиянку палкой и украл ее мобильный телефон, сообщает Infox.
Все произошло 17 августа в экспрессе, когда они были в штате Бихар. Девушка снимала на видео реку Фалгу из окна вагона, когда почувствовала удар. После этого у нее отняли мобильный телефон.
Российская туристка сразу же обратилась в Государственную железнодорожную полицию (GRP) Индии, и правоохранительные органы начали розыск подозреваемого.
Позже стало известно о задержании двух местных жителей в рамках расследования нападения на россиянку. Во время обыска у них нашли три украденных смартфона, но смартфона пострадавшей среди них не было.
Позже туристка вернулась в Россию. Только в октябре она обнаружила в iCloud уведомление о нахождении ее украденного телефона в Нагпуре штата Махараштра.
После этого Нина связалась с сотрудниками GRP и предоставила им все данные по электронной почте. Несмотря на это, напавшего на россиянку злоумышленника до сих пор не могут найти.