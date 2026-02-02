Возможного похитителя ребенка в Петербурге задержали на трассе под Псковом

Подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге задержали во время погони на трассе в Псковской области, сообщает SHOT .

По одной из версий, 38-летний Петр Ж. планировал скрыться на территории Прибалтики. В настоящее время предполагаемого похитителя везут в Петербург для дальнейшего допроса.

Местонахождение пропавшего 9-летнего Паши до сих пор неизвестно.

30 января мальчик вышел из дома на Красносельском шоссе в Петербурге на прогулку и пропал. Известно, что в тот день школьник сначала был возле снежной горки на улице Колобановской в Горелове, затем зашел в гипермаркет на Таллинском шоссе, чтобы погреться. В тот же вечер ребенка заметили за разговором с мужчиной, который сидел за рулем Toyota Fortuner. Согласно записям видеонаблюдения, мальчик сел в машину, а затем пропал.

Правоохранительные органы установили личность и задержали владельца внедорожника, которым оказался ранее судимый Петр Ж.

