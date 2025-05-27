«Возмездие»: неизвестные ворвались к россиянке в Турции и вскрыли ее чемодан

Россиянка обвинила работников отеля в Турции в том, что они вскрыли ее чемодан

Россиянка Алена обвинила сотрудников одного из отелей в турецком Кемере в том, что они ворвались в номер к ней и вскрыли ее чемодан. Причина в якобы плохих отзывах в интернете, сообщает SHOT .

Алена отправилась на отдых в один из отелей Кемера с супругом и двумя детьми. В гостинице они решили остановиться на три недели. Все отрицательные моменты фиксировали и писали в чат с отзывами. В одном из сообщений женщина провела параллель между этим пятизвездочным отелем и «советским пансионатом».

Негативный отзыв обнаружили работники гостиницы. Однажды после этого в номер Алены пробрались неизвестные люди. Они вскрыли чемоданы членов семьи.

Там неизвестные нашли тапки, зубные щетки и кофе. Оказалось, что Алена забрала их, когда переезжала в этот отель из другого.

Вломившиеся в номер сфотографировали вещи женщины. Затем они начали угрожать ей.

Через некоторое время фотографии опубликовали во всех чатах, где состояла Алена. Их подписали словом «Возмездие». Женщина допускает, что так с ней могли поступить горничные, которые работают в отеле.