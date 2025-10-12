Возле пляжа в Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали

Возле пляжа в американском штате Калифорния упал вертолет. В результате происшествия пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KTLA.

«Три человека были госпитализированы после падения вертолета вдоль шоссе Pacific Coast Highway на пляже Хантингтон в субботу днем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 человека на борту вертолета выжили. Кроме того, трое прохожих получили ранения и были госпитализированы.

