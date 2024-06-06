Воздушный удар Израиля унес жизни 30 палестинских беженцев

сегодня в 04:51

ВВС Израиля атаковали лагерь беженцев в секторе Газа, сообщается о 30 погибших, пишет ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Более 30 палестинцев были убиты, еще десятки получили ранения, указано в статье.

Уточняется, что удар был нанесен по школе, в котором располагались палестинцы.

По данным местной администрации, число убитых и пострадавших может вырасти после демонтажа разрушенного бомбами здания.