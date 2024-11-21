Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Вся карта «окрасилась» красным цветом, сообщает Telegram-канал соседней страны «КПТ».
Жителей города Днепра призвали экстренно спуститься в укрытие.
Ранее ВВС Украины заявили, что утром 21 ноября Россия якобы ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой без ядерной боеголовки. Атака была произведена в 05:17. Военкоры РФ отрицали, что страна использовала МБР.
Около 13:00 украинские СМИ сообщили, что Россия якобы атаковала Днепр с помощью экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». В результате удара был уничтожен завод «Южмаш» в украинском городе. На нем ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.
После этого блогер Fighterbomber, который считается близким к военной авиации России, заявил, что ВС РФ могли ударить по Днепру не с помощью МБР «Рубеж». Вместо этого было применено «нечто новое».