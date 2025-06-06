Воткнут нож, разбросаны деньги: 2 подозрительных рюкзака нашли в Зеленограде
2 подозрительных рюкзака с проводами обнаружили в Зеленограде
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В Зеленограде рядом с мусоропроводом обнаружили два подозрительных рюкзака с проводами. На место выехали специалисты, сообщает SHOT.
Странная находка обнаружилась в доме на Георгиевском проспекте. В сам мусоропровод воткнут нож. Рядом разбросаны деньги.
Ранее 6 июня взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое обнаружили под колесом Kia Optima на западе российской столицы. Инцидент произошел в пятницу утром на улице Леси Украинки в районе Кунцево.
Позже в Москве обнаружили еще одну машину с подозрительным предметом. Предварительно, под белой BMW Х6 оказался GPS-трекер.