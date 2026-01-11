«Вот дурак»: 12-летний зацепер попал в больницу после падения под поезд в Москве
12-летний парень свалился под поезд в Москве
Фото - © скриншот
Рядом со станцией МЦД-3 «Лихоборы» упал под поезд 12-летний парень. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Мальчик получил травмы. Его увезли в больницу.
Парень заявил, что упал под поезд случайно. Однако в распоряжении Telegram-канала оказалось видео, снятое за несколько часов до инцидента.
На записи некий молодой человек залез на поезд. На руке у него была надета перчатка. Ей парень дотрагивался до троса.
«У него, видишь, перчатка специальная? Вот дурак», — прокомментировали увиденное снявшие видео женщины.
Затем поезд поехал. Парень несколько раз отгибал часть металлической конструкции над вагоном, появлялись искры.
