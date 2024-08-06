Воровка-рецидивистка чуть не порезала ножом продавцов в московском магазине

В Москве посетительница магазина напала на продавцов с ножом

Посетительница магазина на улице Дорожная в Новой Москве напала на сотрудников с ножом за то, что те помешали ей воровать, сообщает Baza .

Продавцы магазина заметили, как 40-летняя покупательница пытается украсть продукты. При этом подобные инциденты с ее участием уже были раньше.

Когда продавцы попытались ее остановить, покупательница схватила с товарной полки кухонный нож. Она быстро распаковала его и начала замахиваться на сотрудницу. Из рук покупательница не выпускала сумку и телефон.

Другие посетители магазина вызвали Росгвардию. Женщину задержали.

Нападавшая находится под следствием. Известно, что ранее она уже была судима.