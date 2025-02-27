Вор со 108 судимостями угодил в ловушку-ведро в стиле «Один дома» и сел в тюрьму

Guardian: в Британии ворующего с 1986 года поймали в ловушку в стиле «Один дома»

В Великобритании опытный вор-домушник сел в тюрьму после того, как пошел «на дело» и случайно активировал ловушку-ведро в стиле фильма «Один дома». Хозяева дома, заметив сработавшую ловушку, проверили записи видеонаблюдения и сдали злоумышленника полиции, сообщает The Guardian .

Вор с 38-летним стажем пытался «обчистить» дом в Нортумберленде, однако владельцы жилья были предупреждены, что в их районе участились кражи. Тогда они решили сделать ловушку как в фильме «Один дома» и натянули веревку, на одном конце которой находился их дом, а на другом — полное ведро воды.

В ноябре 2024 года в их дом хотел проникнуть вор, однако мужчина угодил в ведро-ловушку и облился водой. Тогда промокший злоумышленник решил воздержаться от кражи и скрылся.

Увидев активированную ловушку, хозяева дома проверили камеры видеонаблюдения и рассказали обо всем полиции. Вскоре стражи порядка опознали незадачливого вора — им оказался 56-летний мужчина, промышлявший кражами с 1986 года. Оказалось, что у него было 108 предыдущих судимостей, включая 25 краж со взломом.

«Этот случай — пример, демонстрирующий важность сообщения о любых подозрительных событиях в [ваших] сообществах», — сказал руководитель расследования, детектив-констебль Джон Маллен из полиции Нортумбрии.

Вора, попавшего в ловушку-ведро, приговорили к 3 годам и 7 месяцам тюрьмы.