«Вопиющая ошибка»: в России у самолета отвалилась часть двигателя прямо в небе

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Владивостока в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в Хабаровске после того, как в полете у него оторвалась обшивка двигателя. По предварительным данным, причиной инцидента стала халатность технического персонала — сотрудники не закрыли капоты двигателей, утверждает «Авиаторщина» .

На борту находились 90 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

Инцидент произошел вскоре после вылета из Владивостока.

«Третий звонок для Superjet 100 прозвучал в субботу утром, когда у самолета этого типа в очередной раз после вылета оторвалась обшивка двигателя из-за вопиющей ошибки техперсонала», — пишет канал.

Пассажиры, сидевшие у иллюминаторов по правому борту, заметили и засняли на видео частично отвалившуюся створку мотогондолы второго двигателя. Информация была передана командиру воздушного судна, который принял решение следовать на запасной аэродром в Хабаровске.

После выработки топлива борт RA-89170 благополучно приземлился без использования реверса поврежденного двигателя.

Впоследствии фрагменты обшивки были обнаружены в двух городах: часть капота нашли на технологической дороге в аэропорту Владивостока, а еще один фрагмент — прямо на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хабаровска.

В результате послеполетного осмотра самолета были выявлены повреждения элементов конструкции планера. Авиалайнер отстранен от полетов для проведения ремонтных работ.

Приморская транспортная прокуратура уже начала проверку работы технических служб, готовивших борт к вылету. Следователи Восточного МСУТ СКР проводят доследственную проверку по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация также расследует обстоятельства произошедшего.

Это уже третий аналогичный случай с самолетами Superjet за последние годы, указывает канал. Предыдущие два инцидента с отрывом створок двигателей произошли в 2023 и 2024 годах с бортами авиакомпании «Азимут» в аэропортах Минеральных вод и Внуково.

