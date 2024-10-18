Волгоградец потерял заработанную на СВО машину после романа с работницей ФСИН

Житель Волгограда, участвовавший в СВО, лишился автомобиля после неудачного романа с сотрудницей ФСИН. По словам мужчины, она обманом забрала машину, сообщает V1.RU .

Боец получил ранение в зоне спецоперации и вернулся в Волгоград. Ему выплатили 3 млн рублей, в дальнейшем военный стал высылать российским солдатам гуманитарную помощь. На полученные на службе деньги он приобрел Renault Stepway почти за 1,5 млн рублей.

Военный был женат однажды, но развелся с супругой. В Волгограде он встретил сотрудницу УФСИН, с которой у мужчины завязались романтические отношения. Затем бывшая супруга подала на военного в суд из-за алиментов.

Чтобы авто не арестовали, мужчина оформил его на возлюбленную. По договору купли-продажи она получила машину якобы за 900 тыс. рублей, но деньги никакие не отдавала.

Дело с бывшей супругой мужчина выиграл, но возникли другие проблемы: военный начал часто ссорится с новой девушкой, а в какой-то момент она его даже не впустила его домой. Пара рассталась, а авто девушка так и не вернула.

Сейчас военный пытается оспорить законность подписанного им договора купли-продажи через суд.

Ранее у раненого бойца СВО украли около 1 млн руб. Злоумышленники потратили деньги в алкомаркете.