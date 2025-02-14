Вокруг судна, севшего на мель у Сахалина, не нашли разливов нефти

Спасатели не нашли разливов нефти вокруг судна «Анг Янг — 2» , севшего на мель у Сахалина, сообщает РИА Новости .

В районе выброшенного на мель китайского сухогруза в Невельском районе продолжается круглосуточный мониторинг.

«Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения. Обследование судна продолжится по погодным условиям», — отметили в правительстве региона.

Вечером 8 февраля другой сухогруз получил пробоину и застрял в Невельском районе Сахалина. Ситуация осложняется тем, что из-за непогоды водолазы не могут обследовать судно на предмет утечек.

Китайский сухогруз «Анг Янг — 2» с 700 тоннами мазута и 1000 тоннами угля, севший на мель у Сахалина, могут распилить для утилизации. Рассматривается также идея «раскачки» судна, чтобы его удалось снять с мели.