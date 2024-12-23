Военный «заминировал» гостиницу в Краснодаре из-за приснившегося кошмара

Военнослужащий из Краснодара увидел во сне кошмар и заявил о «минировании» местной гостиницы. Позднее выяснилось, что мужчина проходит лечение в госпитале, сообщает Baza .

12 декабря в оперативные службы Ейска поступил звонок. Неизвестный сообщил о «минировании» гостиницы «Кабанарий». Больше мужчина ничего не сказал и положил трубку. Сотрудники службы спасения пытались с ним связаться, но не преуспели.

Гостиницу проверили, никакой бомбы так не оказалось. Когда звонок стали проверять, выяснилось, что в оперативные службы обратился 44-летний военный Александр С. Мужчина объяснил, что у него четыре контузии. По словам военного, сейчас он находится на лечении в госпитале.

Александр рассказал, что в тот день ему приснился кошмар. По словам мужчины, он будто на автомате поднял трубку, «заминировал» гостиницу, а затем продолжил спать.

Ранее более десяти рейсов задержали в Пулково из-за ложного сообщения о минировании. Некоторых пассажиров не выпускали из самолетов и не сажали в них.