Военный суд Москвы арестовал комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

В Москве суд на два месяца арестовал комбрига ВДВ Артема Городилова

В Москве 235-й гарнизонный военный суд на два месяца арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова, которого заподозрили в мошенничестве, сообщает РБК .

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 августа», — говорится в сообщении суда.

Городилова задержали 3 июля. Он уже прошел процедуру допроса и ряд других действий. Предварительно известно, что ему вменяют мошеннические действия на сумму в 1 млн рублей. Если в ходе разбирательства вину фигуранта дела докажут, он может оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

Ранее о задержании офицера Городилова сообщила военная контрразведка ФСБ. В прошлом году военный попал в санкционный список США.