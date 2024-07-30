Военный КамАЗ раздавил 6-летнего мальчика и его маму под Ростовом

В Ростовской области военный грузовик протаранил легковую машину, в результате чего погиб шестилетний ребенок и его мать, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости» .

Еще три человека пострадали — двое детей и их отец. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, в Новошахтинске 42-летний водитель военного грузовика КамАЗ не пропустил на повороте иномарку KIA и врезался в нее. В ГИБДД утверждают, что на перекрестке не работал светофор.

Как выяснилось, семья ехала отмечать день рождения старшей дочери.