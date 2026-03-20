Военные США и Израиля убили генерала КСИР Наини во время авиаудара

Американские и израильские военные убили представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) генерала Али Мохаммада Наини 20 марта. Это произошло во время авиационных ударов США и Израиля по территории Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Там отметили, что Наини погиб мученической гибелью. Он был заместителем по связям с общественностью и официальным представителем КСИР.

«Стал жертвой жестокого террористического американо-сионистского нападения на рассвете последнего дня священного месяца рамадан», — заявили в пресс-службе КСИР.

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ тот нанес удары по стране и американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт в регионе продолжается.

