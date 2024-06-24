Военные корабли России Тихоокеанского флота провели маневры
ВМС России провели учения в Японском и Охотском морях
Корабли Тихоокеанского флота ВМС России провели учения в Японском и Охотском морях, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы в Японском и Охотском морях.
Были отработаны способы защиты от морских дронов, разведка целей с помощью вертолетов, указано в сообщении.
«Для поражения средств воздушного нападения были применены зенитные ракетные комплексы самообороны», — уточнили в военном ведомстве, предоставив кадры маневров.