сегодня в 11:12

Минобороны РФ: два танка Leopard ВСУ были уничтожены в Харьковской области

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» РФ поразили два танка Leopard, стоящих на вооружении украинской армии. Разведывательные мероприятия провели в двух районах Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военные заметили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, ведущих огонь по позициям военнослужащих РФ.

Бойцы провели тщательный анализ разведданных, после чего приняли решение о точечном огневом обстреле танков ВСУ.

Оба танка были уничтожены при помощи ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С». Был использован высокоточный снаряд «Краснополь».

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.